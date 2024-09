POL-HRO: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Rostock

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 26.09.2024 wurden Beamte des Polizeirevier Rostock

Lichtenhagen zum RSAG-Haltepunkt in die Theodor - Storm - Straße

gerufen.

Hier lief über den Polizeinotruf die Mitteilung ein, dass ein

betrunkener Mann einen ihn fremden Jungen (11 Jahre) an den Armen

gepackt und diesen unsanft auf die dortige Sitzbank gedrückt habe.

Anschließend bestieg der Mann einen Bus und fuhr weg. Durch die

Beamten konnte der Bus in der Bonhoefferstraße mit dem Täter

festgestellt werden. Während der Maßnahmen leistete der deutsche

Täter (53 Jahre) Widerstand, griff die Beamten an und musste zu Boden

gebracht werden. Ein 25-jähriger Beamter wurde durch einen Fußtritt

des Täters verletzt und musste zur Untersuchung ins Klinikum gebracht

werden.

Der polizeibekannte Tatverdächtige musste sich auf richterlichen

Beschluss einer Blutprobenentnahme unterziehen und wurde in Gewahrsam

genommen. Weiterhin wurde aufgrund des Ausgangssachverhalts Anzeige

wegen Körperverletzung zum Nachteil des Jungen erstattet.



