POL-NB: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am Donnerstag, dem 26.09.2024 gegen 15:15 Uhr ereignete sich in Waren/Müritz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verstarb.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 59-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem PKW Honda die Schützenstraße aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Gievitzer Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Zaun.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Pkw-Fahrer noch an der Unfallstelle. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Schützenstraße/Zufahrt zum Friedhof für 2,5 Stunden gesperrt werden. Der PKW war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die freiwillige Feuerwehr aus Waren war mit 4 Fahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 3.000 Euro geschätzt.



Es ist anzunehmen, dass es aufgrund von gesundheitlichen Problemen des 59-Jährigen zu dieser Kollision kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



