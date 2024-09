POL-HRO: Auffahrunfall mit Sonderfahrzeug der Straßenmeisterei

Details anzeigen Trotz der Wucht des Aufpralls wurde die Autofahrerin nur leichtverletzt. Trotz der Wucht des Aufpralls wurde die Autofahrerin nur leichtverletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Sonderfahrzeug der Straßenmeisterei ereignete sich am Mittwochvormittag auf der B192 bei Dobbertin. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei Mäharbeiten mit einem LKW Unimog durch. Gegen 11:00 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin auf den LKW auf und verletzte sich dabei leicht. Durch den Unfall wurde der PKW stark deformiert, sodass auch die Airbags ausgelöst wurden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 5.000 Euro geschätzt.



