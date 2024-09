POL-NB: Einbrüche in Gartenlauben - Warnung der Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Typisch für diese Jahreszeit wird aktuell wieder vermehrt in Gartenlauben eingebrochen. Gestern wurde ein Einbruch mitsamt Diebstahl angezeigt, der in der Kleingartenanlage Küssow-West geschah. Aus der Laube wurden Werkzeug und Technik gestohlen. Außerdem wurde versucht, in ein weiteres Gartenhaus einzubrechen.



Der Stehl- und Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.



Die Einbrecher und Diebe nutzen die Herbstzeit, weil die Gartenlauben nun wieder längere Zeit unbenutzt sind. Daher ist es nun umso wichtiger, Lauben, aber auch Garagen, quasi winterfest gegen Einbrecher zu machen. Gute Schösser und womöglich extra Vorhängeeinrichtungen machen es Einbrechern schon mal schwerer.



Wer die Möglichkeit hat, in eine Alarmanlage und in Licht per Bewegungsmelder zu investieren, sollte das machen. Außerdem raten wir als Polizei, keinerlei Wertgegenstände über die Herbst- und Winterzeit in den Lauben zu lassen. Wie in dem aktuellen Fall auch haben es Diebe vor allem auf Werkzeuge und Elektrogeräte abgesehen. Und das selbst dann, wenn Fernseher, Radio oder Bohrmaschine nicht so modern sind.



