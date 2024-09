POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach zwei Straftätern

Schwerin (ots) -



Nach einer gefährlichen Körperverletzung im letzten Sommer bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung von zwei bisher unbekannten Personen. Hierzu veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Überwachungskamera unter folgenden Link: https://fcld.ly/fahndung_sn_2024-09-26



Den Tätern wird vorgeworfen am Abend des 07.06.2023 einen 32-jährigen Mann in einem Parkhaus der Arsenalstraße körperlich angegriffen zu haben. Hierbei seien die Personen maskiert gewesen.



Nachdem die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin bisher nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach den Tatverdächtigen mittels Bildern gefahndet.



Wer Angaben zu den Personen oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin (0385/5180-2224), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Der 32-jährige Mann besitzt die deutsche und die irakische Staatsangehörigkeit.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell