POL-HRO: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

In dieser Woche wurden in zwei Fällen Taschen aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Die Diebstähle ereigneten sich Dienstagnachmittag in der Schelfstadt sowie am gestrigen Abend in der Altstadt. In einem Fall verließ der Fahrer sein Fahrzeug für etwa fünf Minuten und stellte später den Verlust seiner Tasche samt Bargeld in Höhe von etwa 500EUR fest.



In den letzten Wochen kam es vereinzelt in Schwerin zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei ruft deshalb zur besonderen Vorsicht auf.



Verhaltenshinweise der Polizei:



- Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzen Stopps immer ab.

- Vergewissern sie sich, dass ihr Fahrzeug wirklich verschlossen

ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen.

- Verwahren Sie Gegenstände sicher im Kofferraum oder

verschlossenen Fächern.

- Melden Sie verdächtige Personen der Polizei.



