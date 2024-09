POL-HRO: Bei Rot über die Fußgängerampel - Frau bei Unfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Rostock-Reutershagen. Der Unfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr in der Hamburger Straße.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 44-jährige Rostockerin mit ihrem Pkw die Hamburger Straße als auf Höhe der Graf-Schwerin-Straße eine Frau trotz roter Fußgängerampel versucht habe, die Straße zu überqueren. Die Opel-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit der Fußgängerin jedoch nicht mehr verhindern.



Die 28 Jahre alte Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Verdacht einer Beinfraktur in ein Rostocker Klinikum verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.



Beide Frauen sind deutsche Staatsbürgerinnen.



