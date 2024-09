POL-HRO: Unfall auf B321: PKW fährt bei Pinnow in einen Transporter

Pinnow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an einer Ampelkreuzung bei Pinnow fährt ein PKW in einen Transporter, wobei eine Person leichtverletzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 60-jähriger Autofahrer die K109 von Pinnow nach Suckow zu befahren. An der Ampelkreuzung B321 kollidierte er mit einem Transporter, der infolge des Zusammenstoßes auf die Seite kippte und dabei die Ampelanlage beschädigte. Die drei ukrainischen Insassen des Transporters konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der 60-Jährige deutsche Autofahrer wurde leichtverletzt. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Kreuzung für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr hat ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und den Transporter wieder aufgestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Nach ersten Zeugenbefragungen könnte ein Vorfahrtsfehler des Autofahrers zum Unfall geführt haben. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 30.000 Euro geschätzt.



