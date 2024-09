POL-ANK: Mit 2,5 Promille unterwegs - Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag (25.09.2024) gegen 08:15 Uhr teilte ein Hinweisgeber den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der L 26 zwischen Greifswald und Neuendorf mit. Ein Pkw Citroen überfahre mehrfach die Sperrlinien und fahre mit sehr geringer Geschwindigkeit.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald nahmen zunächst Kontakt zu dem Hinweisgeber und einem weiteren Zeugen auf. Anschließend wurde der Tatverdächtige, ein 58-jähriger polnischer Staatsangehöriger an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Vor Ort konnten die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab gegen 08:45 Uhr einen Wert von 2,5 Promille. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur doppelten Blutprobenentnahme in das Klinikum Greifswald verbracht.



Die Fahrerlaubnis des 58-Jährigen wurde anschließend sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.



