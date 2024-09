POL-NB: Schoki, Kaffee, Fischdosen - Ladendieb gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Heute Mittag sind einem Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in der Gebrüder-Boll-Straße in Neubrandenburg zwei potenzielle Ladendiebe aufgefallen.



Als einer mit wohl vollgepacktem Rucksack den Laden ohne Bezahlung verlassen wollte, hatten die Mitarbeiter bereits sämtliche Türen verschlossen und der Ladendetektiv hielt den Dieb fest.

Die Polizei hat in seinem Rucksack Waren im Wert von etwa 100 Euro gefunden. Da sein möglicher Komplize geflüchtet ist, haben die Beamten den 26 Jahre alten Weißrussen in den Streifenwagen gesetzt und haben sich zusammen mit ihm auf die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen gemacht.



Den haben sie zwar nicht gefunden, dafür aber ein Auto mit polnischem Kennzeichen, das offen in der Nähe des Einkaufsmarktes parkte. Darin befanden sich nicht nur der Identitätsnachweis des Weißrussen, sondern auch mehrere volle Tüten mit vermutlich weiterer geklauter Ware.



Der Verdacht liegt nahe, dass sie gemeinsam in verschiedenen Läden etliche Dosen Fisch, Packungen Kaffeebohnen, Cremedosen, Chips und auch etliche Tafeln Schokolade gestohlen haben. Die Zuordnung zu den Läden erfolgt derzeit noch durch die Beamten. Momentan wird von einem Gesamtwert von mehr als 500 Euro ausgegangen.



Der flüchtige zweite Tatverdächtige soll ein schwarzes Cap getragen haben sowie eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze.



Wer den beschriebenen Mann gesehen hat und sachdienliche Hinweise hat oder wer sich bezüglich fehlender Ware aus dem Regal an die Polizei wenden möchte, kann das unter der Telefonnummer 0395 / 5582 5224 machen.



Der Weißrusse wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Revier entlassen.



