POL-ANK: Traktor verliert bei Verkehrsunfall in Hohenholz (Krackow) 3000 Liter Pflanzenschutzmittel

Am heutigen Tag (25.09.2024) gegen 09:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Traktors mit Anhänger bei Hohenholz (Krackow).



Dabei befuhr der Traktor den Feldweg aus Richtung Nadrensee kommend in Richtung Hohenholz. Aus bislang unbekannter Ursache lösten sich die an der Vorderseite befindlichen Ausgleichsgewichte. Der 22-jährige, deutsche Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Traktor und dem Spritzenanhänger über die Gewichte. Dabei riss der Tank des Spritzenanhängers auf und die im Tank enthaltenen 3000 Liter Pflanzenschutzmittel liefen ins Erdreich.



In Folge des Unfalls entstand ein Schaden von 20.000 Euro am Traktor und ein Schaden von 600 Euro das Pflanzenschutzmittel betreffend.



Durch das Auslaufen des Pflanzenschutzmittels müssen mindestens 30 Kubikmeter Erdreich ausgehoben werden. Da durch die Aushubarbeiten und das dadurch entstehende Loch eine Gefahr für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr besteht wird die Aushubstelle durch das Amt Löcknitz Penkun gesichert. Der Verbindungsweg von Nadrensee nach Hohenholz wird daher auf unabsehbare Zeit gesperrt. Auch die unterste Wasserschutzbehörde kam zum Einsatz. Das Umweltamt übernimmt die weiteren Maßnahmen.



