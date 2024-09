POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen einer Brandstiftung in Poseritz eingestellt

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 25.09.2024 veröffentlichte die Polizeiinspektion Stralsund auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund eine Fahndung nach zwei Zeugen einer Brandstiftung (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5872022).



Für die weitere Ermittlungsarbeit war es von Bedeutung, zwei bislang unbekannte Zeugen bekannt zu machen und zum Sachverhalt zu vernehmen. Diese beiden Zeugen wurden nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit namentlich bekannt gemacht.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medienvertretern für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit eingestellt wird.



Alle Medien und Rundfunksender werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten zu löschen.



