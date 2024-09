POL-HRO: Aufmerksamer Zeuge rettet Mann aus der Warnow

Rostock (ots) -



Dank des Eingreifens eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagabend im Bereich des Rostocker Stadthafens Schlimmeres verhindert werden. Gegen 17:30 Uhr informierte ein 61-Jähriger Rostocker die Beamten und schilderte, dass er soeben eine hilflose Person aus dem Wasser im Bereich der Straße An der Kesselschmiede gerettet habe.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 74-jährige zuvor unter Alkoholeinfluss ins Wasser gefallen. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt und mit einer starken Unterkühlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei dem 61-Jährigen Rostocker für seinen couragierten Einsatz.



Bei beiden Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



