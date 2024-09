POL-HRO: 51-Jähriger in Rostock beraubt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Dienstagabend ein 51-jähriger Mann im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beraubt worden sein soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der aus Togo stammende Geschädigte sei kurz vor 19 Uhr an der Haltestelle Rügener Straße aus der Straßenbahnlinie 5 ausgestiegen. Noch im Bereich der Haltestelle sei er durch eine bislang unbekannte, vierköpfige Personengruppe beleidigt, geschlagen und anschließend beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Jugendliche handeln.



Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Ablauf des Geschehens geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



