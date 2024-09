POL-ANK: Folgemeldung: Munitionsfund in Penkun

Penkun (ots) -



Am gestrigen Tag (24.09.2024) gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei ein Munitionsfund im Bereich der Stadt Penkun, Gartzer Weg gemeldet. Der umgehend hinzugezogene Munitionsbergungsdienst stellte fest, dass es sich bei dem Fund um eine russische Fliegergranate handelt (siehe Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5872238).



Für den heutigen Tag wurde nach Abschluss der Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen die Entschärfung durch den Munitionsbergungsdienst festgesetzt. Gegen 11:50 Uhr konnte der Zünder der Fliegerbombe erfolgreich entfernt und vernichtet werden. Alle Anwohner können somit in ihre Häuser zurückkehren. Gleichzeitig sind die Absperrmaßnahmen aufgehoben und alle Kräfte bestehend aus Ordnungsamt, Stadt Penkun, Freiwillige Feuerwehr Penkun und Sommersdorf, Gemeinsame Diensteinheit (GDE), Bundespolizei sowie Rettungskräfte aus dem Einsatz entlassen.



Evakuiert wurden insgesamt 29 Haushalte mit 74 Personen sowie drei Betriebe. Die Anwohner wurden vorübergehend im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Penkun untergebracht.



