POL-ANK: Fahrraddiebe in Ahlbeck überführt

Am gestrigen Morgen (24.09.2024) gegen 07:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger in Ahlbeck, wie zwei ihm unbekannte männliche Personen mehrere Fahrräder aus dem dortigen Unterholz zogen und wegtrugen. Da ihm dies verdächtig vorkam, informierte er die Polizei in Heringsdorf. Diese stellte im Bereich der Ahlbecker Dünenstraße insgesamt 5 Elektro-Fahrräder fest, welche offenbar für eine Abholung versteckt wurden. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung konnten durch die Gemeinsame Diensteinheit (GDE VG Nord) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.



Zeitgleich zeigten mehrere Geschädigte im Polizeirevier Heringsdorf den Diebstahl ihrer Fahrräder an, welche in Teilen den aufgefundenen Fahrrädern zugeordnet werden konnten. Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen dem 23.09.2024, 20:00 Uhr bis zum 24.09.2024, 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 16.400,00 Euro. Beide polnische Tatverdächtige (31 und 38 Jahre alt, in Deutschland bis dahin nicht polizeilich in Erscheinung getreten) wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft aus diesen entlassen.



Für diesen Erfolg sei vor allem die gute Zusammenarbeit der Kollegen des Polizeireviers Heringsdorf, der GDE und des deutsch-polnischen Polizeiteams hervorzuheben. Dabei hat das deutsch-polnische Polizeiteam vor allem den Informationsaustausch mit der polnischen Seite (KMP Swinemünde) realisiert sowie bei der Sprachmittlung und Verbringung ins Polizeirevier unterstützt.



