POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Unfall mit Sattelzugmaschine

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Boizenburg entstand an einer Sattelzugmaschine und deren Auflieger ein Schaden von über 80.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte gegen 14:00 Uhr der 43-jährige Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine auf der B195 bei Boizenburg einem entgegenkommendem LKW mehr Platz einzuräumen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



