POL-HRO: Erfolgreiche Suche nach vermisster Person bei Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Mit mehreren Streifenwagen, Feuerwehren, Suchhunden und Technik konnte am Dienstagabend bei Boizenburg eine vermisste Frau nach stundenlanger Suche wohlauf gefunden werden. Zuvor hatten Angehörige gegen 14:30 Uhr die geistig eingeschränkte Frau aus Brahlstorf als vermisst gemeldet. Neben 7 Streifenwagen der Polizei beteiligte sich auch die Feuerwehr Brahlstorf/Düssin sowie Lüttenmark mit mehreren Kameraden und Drohnentechnik an der Suche. Außerdem kam eine Rettungshundestaffel mit 9 Flächensuchhunden zur Unterstützung. Bei widrigen äußeren Witterungsbedingungen mit Regen und Wind konnte die Frau gegen 20:45 Uhr unverletzt aufgefunden werden. Die Polizei in Boizenburg bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell