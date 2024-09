POL-HST: Gemeinsame Pressemeldung zur Auszeichnung der Seniorensicherheitsberater des Landkreises Vorpommern-Rügen

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Projektes "Seniorensicherheitsberaterinnen und Seniorensicherheitsberater" in Mecklenburg-Vorpommern wurde am 11.09.2024 Ernst-Dieter von Allwörden nachträglich für sein besonderes Engagement durch den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Polizeioberrat Arne Zarbock und der stellvertretenden Landrätin, Frau Kathrin Meyer mit einer Ehrenurkunde des Landesseniorenbeirates sowie des Landeskriminalamtes in der Polizeiinspektion Stralsund geehrt.



Ernst-Dieter von Allwörden ist ehemaliger Polizeibeamter und engagiert sich seit nunmehr zehn Jahren in diesem Projekt. Ziel des Projektes ist, die ältere Generation für Gefahrensituationen zu sensibilisieren und deren Sicherheitsgefühl zu stärken.

Gleichzeitig diente die Veranstaltung dem Austausch über aktuelle Betrugsmaschen sowie Trickstraftaten und der Ausstattung der Berater mit Präventionsmaterialien für ihre Veranstaltungen.



Bereits am 24.05.2024 würdigte Innenminister Pegel auf einer Fachtagung des Landesseniorenbeirates und Landeskriminalamtes die Seniorensicherheitsberaterinnen und Seniorensicherheitsberater in Mecklenburg-Vorpommern. Darunter waren auch Klaus Czerwinski, Norbert Laß, Gerd Slowy und Herbert Sett aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.



Seit der Gründung des Projektes haben die Seniorensicherheitsberater im Landkreis Vorpommern-Rügen knapp 180 Veranstaltungen gestaltet und damit über 3.700 Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige aufgeklärt und beraten.



Derzeit sind fünf Seniorensicherheitsberater im Landkreis Vorpommern-Rügen aktiv. Interessierte Kommunen, Verbände und Vereine können Termine für die Seniorensicherheitsberater bei der Koordinatorin des Kommunalen Präventionsrates Katharina Hoffmann unter der Telefonnummer: 03831/357-2309 vereinbaren. Das Angebot ist kostenlos. Es muss lediglich ein Raum zur Verfügung gestellt werden.



