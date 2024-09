Presseeinladung: Minister Pegel eröffnet Ausstellung zu Stasi-Unterlagen

Innenminister Christian Pegel eröffnet am Dienstag mit Prof. Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchiv-Stasi-Unterlagen-Archiv, Evelyn Zupke, SED-Opferbeauftragte im Deutschen Bundestag, und Burkhard Bley, Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Wanderausstellung des Bundesarchiv - Stasi-Unterlagen „Alles Wissen Wollen. Die Stasi und ihre Dokumente“ im Eingangsbereich des Innenministeriums.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 1. Oktober 2024, 14 Uhr

Ort: Foyer des Ministeriums für Inneres, Bau und

Digitalisierung M-V, Alexandrinenstraße 1,

19055 Schwerin

Mehr als 40 Jahre lang beherrschte die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands die DDR. Eine zentrale Stütze ihrer Diktatur war das Ministerium für Staatssicherheit (MfS): die Stasi. Die Ausstellung zeigt Faksimiles von 21 Objekten aus den Beständen des Stasi-Unterlagen-Archivs sowie gut 400 Dokumente, Fotos und Filme. Über QR-Codes an den sieben Vitrinen öffnen sich historische und biografische Hintergründe und damit Einblicke in Ideologie, Struktur und Methoden der Stasi.

Die Ausstellung ist in der Zeit vom 30. September bis 11. Oktober 2024 täglich kostenfrei von 10 bis 14 Uhr und am 3. Oktober 2024 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende des 5. und 6. Oktober 2024 bleibt das Foyer geschlossen.