POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am 24.09.2024 kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW in Neubrandenburg. Der PKW befuhr die Neustrelitzer Straße in Richtung Friedrich-Engels-Ring. Währenddessen befuhr die Radfahrerin einen Radweg aus Richtung Weidenweg kommend in Richtung Stadtzentrum. Die 81-jährige Radfahrerin übersah, dass der Querverkehr bei grüner Ampel wieder startete und überfuhr die Straße. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung des 31-jährigen Fahrzeugführers war eine Kollision zwischen dem PKW und der Dame nicht mehr zu verhindern. Ein Rettungswagen war im Einsatz und verbrachte die 81-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Neustrelitzer Straße war stadteinwärts zum Zeitpunkt des Einsatzes für circa eine Stunde gesperrt.



