POL-NB: Vier Junge Männer beim Holzdiebstahl erwischt

Am 23.09.2024 gegen 21:15 Uhr wird dem Polizeirevier Friedland gemeldet, dass sich vier Personen an einem Feldweg zwischen Kotelow und Fleethof aufhalten. Sie sollen dort Holz zersägen und dieses verladen. Aufgrund der Uhrzeit vermutet der Hinweisgeber eine Diebstahlshandlung und informiert die Polizei.



Die Beamten konnten vor Ort einen Transporter an einer Scheune stoppen. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen im Alter von 18 bis 22 Jahren. Auf der Ladefläche des PKW befanden sich mehrere Holzbretter sowie zwei Fuchsschwänze und eine Motorsäge. Bei der Überprüfung der näheren Umgebung stellten die Beamten fest, dass hinter der Scheune eine Art Leiter mit den Holzbrettern gebaut wurde, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. In der Scheune befanden sich Holzbretter, welche identisch zu den Brettern draußen und zu denen im Transporter waren. Die Holzbretter wurden im Beisein der Beamten wieder in die Scheune geräumt.



Gegen alle vier Männer wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen.



