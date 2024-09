POL-HRO: Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrrad in Schwerin gesucht

Schwerin (ots) -



Bereits am 16.09.2024 wurde ein 86-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Schwerin verletzt. Nun sucht die Polizei den Fahrer des PKW sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wie der Polizei erst kürzlich gemeldet wurde, soll der 86-Jährige gegen 17:35 Uhr von einem ausparkenden Auto angefahren und daraufhin gestürzt sein. Der etwa 20-jährige Autofahrer und dessen etwa gleichaltrige Beifahrerin umsorgten anschließend den Fahrradfahrer, der jedoch zu diesem Zeitpunkt angab, unverletzt zu sein. Bei einer späteren ärztlichen Untersuchung wurde eine Fraktur im Handgelenk sowie mehrere Prellungen festgestellt.



Die Polizei bittet den Autofahrer sowie Zeugen des Unfalls in der Andrej-Sacharow-Str. sich bei der Polizei in Schwerin (0385/5180-2224) oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden. Auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de nimmt Hinweise zum Sachverhalt entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell