POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 20

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 58-jährige deutsche Fahrer

eines PKW Mercedes-Benz die BAB 20 in Richtung Lübeck. Auf Höhe der

Anschlussstelle Pasewalk/Süd verlor er nach eigenen Angaben aufgrund

von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts

von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW

und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der 58-Jährige wurde bei dem

Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach

Pasewalk verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird

auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Bei der Bergung des PKW und der

anschließenden Reinigung der Unfallstelle unterstützten die Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehren Pasewalk und Rollwitz. Die

Richtungsfahrbahn Lübeck musste für ca. zwei Stunden halbseitig

gesperrt werden.





