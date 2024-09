POL-HRO: Unfall mit Verletzten auf der BAB 19

Güstrow (ots) -



Am 24.09.2024 um 15:00 Uhr kam es aufgrund eines Verkehrsunfalls mit

einer schwerverletzten Person zu einem Polizeieinsatz auf der BAB 19

in Fahrtrichtung Berlin.



Auf Höhe des Parkplatz Recknitz Niederung West kam es auf der

Überholspur zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen

deutschen Audifahrer und einem 38-jährigen deutschen KIA-Fahrer. Im

weiteren Verlauf wurde der KIA in einen auf der Lastspur fahrenden

LKW geschoben. Die Fahrzeuge kamen zum Teil auf der Überholspur und

im Straßengraben zum Stillstand.

Die Insassen des KIA wurden leicht verletzt in das Krankenhaus

Güstrow verbracht. Der Fahrzeugführer des Audi wurde schwer verletzt

in die Uniklinik Rostock gefahren.

Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der LKW konnte nach Prüfung der

Verkehrssicherheit seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden beträgt

ca. 60.000 Euro.



Für die Unfallaufnahme bzw. den Einsatz der Rettungs- und

Bergungsfahrzeuge wurde die BAB für ca. zwei Stunden voll gesperrt.



