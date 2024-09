POL-ANK: Munitionsfund in Penkun

Penkun (ots) -



Am heutigen Tag (24.09.2024) gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei ein Munitionsfund im Bereich der Stadt Penkun, Gartzer Weg gemeldet. Der Munitionsbergungsdienst wurde verständigt. In der weiteren Klärung durch den Munitionsbergungsdienst ergab sich, dass es sich um eine russische Fliegergranate mit den Maßen 70x30 cm handelt, welche auf einer Ackerfläche hinter einem Grundstück liegt.



Die Fliegerbombe wird am morgigen Tag (25.09.2024) durch den Munitionsbergungsdienst entschärft. Dafür beginnen die Evakuierungsmaßnahmen ab 9:00 Uhr. In der Folge werden fünf Zufahrtstraßen mit Beschilderung gesperrt. Eine Entschärfung ist für 12:00 Uhr angesetzt. Dabei wurde ein Sperrradius von 600 Metern festgelegt. Neben dem Ordnungsamt und der Polizei wird die Freiwillige Feuerwehr Penkun morgen bei der Evakuierung und Absperrung des Gefahrenbereiches zum Einsatz kommen. Der Gefahrenbereich wurde entsprechend gesichert. Es besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Verständigen Sie bei derartigen Funden umgehend die Polizei. Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr, indem Sie selbst Überprüfungen anstellen. Bergen Sie solche gefährlichen Funde niemals eigenständig.



