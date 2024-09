POL-NB: Weiter intensive Suche nach 15-Jähriger

Malchin (ots) -



Die Polizei sucht weiter intensiv nach dem vermissten 15-jährigen Mädchen.

Die genauen Angaben zu ihr und ein Foto sind hier zu finden:

Die Suche erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet. Aufgrund aktueller Ermittlungserkenntnisse gibt es konkrete Hinweise darauf, dass sie sich in Berlin aufhalten oder auch auf dem Weg nach Thüringen sein könnte. Die entsprechenden Länderpolizeien sowie die Bundespolizei sind informiert.



Wir bitten aber insbesondere auch die Bevölkerung um Mithilfe. Vielleicht hat jemand das Mädchen in einem Zug gesehen oder an einem Bahnhof? Sollte sie jemand gesehen haben oder sonstige hilfreiche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens haben, dann können diese an die Polizei gerichtet unter 0395 / 5582 2224



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

