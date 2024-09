POL-NB: Diebstahl mit Duftnote

Neubrandenburg (ots) -



In einer Drogerie im Juri-Gagarin-Ring hat ein Mann am späten Montagnachmittag Parfum im Wert von knapp 500 Euro gestohlen. Als der Alarm im Geschäft auslöste und das Personal ihn festhalten wollte, floh er. Das haben Zeugen beobachtet und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können.



Die Polizei hat die Düfte sichergestellt und gegen den 40-jährigen Georgier eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Neubrandenburg.



Ein großer Dank gilt den Zeugen, die den Dieb festgehalten haben.



