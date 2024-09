POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen einer Brandstiftung in Poseritz

Poseritz / Rügen (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Bergen die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Zeugen einer Brandstiftung.



Am 29. Juni 2024 gegen 21:53 Uhr kam es in Poseritz auf der Insel Rügen zu einem Brand eines Wochenendhauses. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Täter das Haus in Brand gesetzt haben.



Für die weitere Ermittlungsarbeit ist es von Bedeutung, zwei bislang unbekannte Zeugen bekannt zu machen und zum Sachverhalt zu vernehmen.



Die beiden Zeugen fuhren am 05. Juli 2024 gegen 16 Uhr mit der Regionalbahn von Stralsund in Richtung Bergen.



Es handelt sich um folgende Personen:

Person 1:



- männlich, circa 16-20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß

- Dunkelblondes, lockiges Haar

- Rotes T-Shirt, kurze Hose, Rucksack



Person 2:



- Männlich circa 16-20 Jahre alt, circa 1,80 - 1,85 Meter groß

- Kurze, dunkle Haare

- Grünes T-Shirt



Das Bild der gesuchten Personen ist hier zu finden: https://tinyurl.com/24s7dwze



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Bergen (03838 8100), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell