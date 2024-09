POL-NB: Schrank fällt auf Herd - Küche unbenutzbar

Neustrelitz (ots) -



Die Küche einer 85-Jährigen in der Rudower Straße ist seit heute Vormittag unbenutzbar. Die Seniorin hatte extremen Rauch in dem Raum bemerkt und den Notruf gewählt. Ursächlich für den Qualm soll ein Hängeschrank sein, der auf den angeschalteten Herd gefallen ist.



Die Frau wurde nicht verletzt, kam aber vorsorglich für eine Untersuchung ins Klinikum. Der Rest des Einfamilienhauses ist nicht beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Die Geschädigte ist Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell