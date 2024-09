POL-HRO: Elf Brände in Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem es in der zurückliegenden Nacht zu mehreren Bränden im Wismarer Stadtteil Wendorf kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar entzündeten Unbekannte in der Zeit von etwa 22:00 bis 02:00 Uhr mehrere Papiercontainer im Stadtteil Wismar-Wendorf. Zu Bränden kam es in nachfolgend genannten Straßen: Erwin-Fischer-Straße, Liselotte-Herrmann-Straße, Willi-Schröder-Straße, Katja-Niederkirchner-Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Mozartstraße, Beethovenstraße sowie im Albin-Köbis-Weg.

In zwei Fällen in der Tschaikowskistraße griffen die Flammen zudem auf die Hauswände nahestehender Mehrfamilienhäuser über und beschädigten die Fassaden. Eingesetzte Feuerwehrkräfte löschten die Brände.



Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 35.000 Euro.



Die Kriminalpolizei bittet nun alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Wismar

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell