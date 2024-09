POL-HST: Ladendieb wirft mit Kürbis, leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Samtens/Garz (ots) -



Die Polizei wurde am Montag, dem 23. September 2024, gegen 16:45 Uhr in einen Supermarkt in der Gingster Straße in Samtens gerufen.



Hier wurde offenbar ein 33-jähhriger Deutscher beim Diebstahl einer Hose erwischt. Als er von einem 48-jährigen deutschen Mitarbeiter des Supermarktes auf den Diebstahl angesprochen wurde, beleidigte der 33-Jährige den 48-Jährigen und warf mit einem Speisekürbis nach ihm. Diesen konnte der Supermarktmitarbeiter zum Glück abfangen. In der weiteren Folge verließ der Tatverdächtige den Einkaufsmarkt.



Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen, der sich vom Tatort mit seinem E-Bike entfernt hatte, vor einem Supermarkt in Garz antreffen. Hier trug er bereits die mutmaßlich entwendete Hose. Der 33-Jährige war nicht gesprächsbereit, wurde den Beamten gegenüber stark aggressiv und beleidigend. Einen Fluchtversuch konnten die Polizeibeamten abwenden, doch der 33-Jährige leistete massiv Widerstand und verletzte dabei einen Beamten durch einen Biss.



Das Diebesgut konnte die Polizei sicherstellen.



Dem 33-Jährigen drohen nun mehrere Anzeigen: unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl.



