POL-HST: Ende gut, alles gut - Vermisste 81-Jährige auf Irrfahrt

Am Montag, dem 23. September 2024, wurde die Polizei in Stralsund gegen 14:40 Uhr gerufen, da eine 81-jährige deutsche Stralsunderin aus ihrem Seniorenhaus als abgängig gemeldet wurde.



Die 81-Jährige ist dement und war mit ihrem Rollator unterwegs. Sofort eingeleitete polizeiliche Suchmaßnahmen, unter anderem durch Einsatz eines Fährtenhundes, ergaben, dass sich die Dame mutmaßlich in Richtung Bahnhof begeben haben müsse. Die Bundespolizei wurde ebenfalls informiert.



Gegen 16:20 Uhr konnte die Bundespolizei in Pasewalk Entwarnung geben - die 81-Jährige wurde am dortigen Bahnhof aufgegriffen. Mit dem nächsten Zug ging es dann wieder nach Stralsund zurück, sodass ihr Sohn sie gegen 19:30 Uhr in ihre Betreuungseinrichtung zurückbringen konnte.



