LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (w/m/d) Justiziariat

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im

Karriereportal MV veröffentlicht:



https://karriere-in-mv.de/stelle/9433-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-justiziariat



Bewerbungsfähig sind Personen mit Abschluss an einer Fachhochschule im Bereich Verwaltung, Finanzen bzw. Recht, z. B. Diplom-

Verwaltungswirtin bzw. Diplom-Verwaltungswirt (FH), Bachelor of Laws-öffentliche Verwaltung, Bachelor of Laws-

Verwaltung und Recht, 1. Juristisches Staatsexamen oder erfolgreich abgeschlossene Fortbildung zur

Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirt.



Ansprechpersonen:



Herr Nils Romoth



Ansprechperson für fachliche Fragen

Tel.: 03866 641100



Frau Bettina Reuter



Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung

Tel.: 03866 641343

E-Mail: bewerbung@lka-mv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Niels Borgmann

Telefon: 03866/64-8702

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





