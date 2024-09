POL-NB: Dauercamper fährt betrunken Auto

Malchin (ots) -



Am Vormittag des 22.09.2024 wurde dem Polizeirevier Malchin ein Besucher des Peene-Camps in Neukalen gemeldet, welcher vermutlich ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führen soll. Mehrere Zeugen konnten vor Ort beobachten, dass der Mann mit einem PKW vom Campingplatz losgefahren ist und kurze Zeit später wieder dort ankam. Auffällig hierbei war ein stark schwankender Gang der Person. Daraufhin wurde die Polizei über den Umstand informiert und kam vor Ort.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 64-jährigen Deutschen aus Nordwestmecklenburg. Ein durchgeführter Atemalkoholtest gegen 12:15 Uhr ergab einen Wert von 2,8 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



