POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses

Klein Rogahn bei Schwerin (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache brannte in den frühen Morgenstunden

des heutigen Tages ein Einfamilienhaus in Klein Rogahn vollständig

aus. Eine Nachbarin wurde auf den ausgelösten Heimrauchmelder

aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Die beiden deutschen

Bewohner des Hauses, eine 86-jährige Frau und ihr 67-jähriger Sohn,

sowie deren Hund, konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt

verlassen.



Insgesamt kamen 75 Kameraden mehrerer freiwilliger Feuerwehren aus

der Region zum Einsatz. Infolge des erheblichen Schadens, welcher auf

ca. 200.000 Euro geschätzt wird, ist das Haus gegenwärtig

unbewohnbar. Die Bewohner konnten vorerst bei Angehörigen

untergebracht werden.



Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der weiteren

kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Sebastian Jedro

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Hagenow



