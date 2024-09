POL-NB: Brand eines Ferienhauses in Lütow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 23.09.2024, gegen 22:20 Uhr, kam es zum Brand eines reetgedeckten

Ferienhauses in Lütow. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr

brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Die 70 eingesetzten

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Neuendorf/Lütow, Lassan,

Zinnowitz, Zempin, Trassenheide, Karlshagen, Wolgast und

Bannemin/Mölschow begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Sie

konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus vollständig

ausbrannte. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig an. Zum Zeitpunkt

der Brandentstehung befanden sich keine Personen in dem Gebäude.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der

Nachbarhäuser aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Brandursache ist zum gegenwärtigem Zeitpunkt unklar. Nach

Abschluss der Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst aus Anklam

im Zusammenwirken mit einem Brandursachenermittler die Ermittlungen

zur Brandursache aufnehmen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



