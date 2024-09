Öffentlichkeitsfandung nach einem 15-jährigen Mädchen aus Knorrendorf

Details anzeigen Bild der vermissten Yva Leonora Koch Bild der vermissten Yva Leonora Koch

Seit dem 23.09.2024 wird die 15-jährige Yva Leonora Koch aus Knorrendorf vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig gegen 08:00 Uhr am Bahnhof in Neubrandenburg gesehen. Yva ist ca. 1,77 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellen Jeanshose, einem dunklen langärmligen Oberteil und weißen Turnschuhen. Weiterhin führt einen rosafarbenen Rucksack mit sich. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter 03994 2310, die Internetwache der Landespolizei M-V unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.