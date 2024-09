POL-HRO: Auto kippt bei Unfall auf Verkehrsinsel um

Raben Steinfeld (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag ist ein Autofahrer auf eine Verkehrsinsel in Raben Steinfeld aufgefahren und anschließend mit seinem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein 35-jähriger Fahrzeugführer gegen 3:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache und offenbar ohne zu bremsen auf die Insel aufgefahren. Er selbst konnte sich anschließend leichtverletzt durch die Heckklappe seines umgekippten PKW befreien. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass ihm erst kürzlich seine Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde. Außerdem seien Hinweise auf Rauschmittelkonsum bei ihm gefunden worden, weshalb eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Gegen den deutschen Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.



