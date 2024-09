POL-HST: Dieseldiebstahl bei landwirtschaftlichem Betrieb - Zeugen gesucht

Semlow (ots) -



Am Montag, dem 23. September 2024, gegen 8:45 Uhr wurde die Polizei zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Bahnhofstraße nach Semlow gerufen.



Augenscheinlich drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, dem 22. September 2024, 11 Uhr bis zum Montag, dem 23. September 2024, 7 Uhr über ein aufgeschnittenes Zaunfeld aus Richtung der Bahnhofstraße auf das Betriebsgelände ein.



Die Täter zapften mutmaßlich über 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus verschiedenen Fahrzeugen ab und entwendeten diesen. Darüber hinaus wurde offenbar ein IBC Container (300 Liter) entwendet. Auf ihm befanden sich die Namenszüge "Raik" und "Marco", der Namenszug "Raik" war durchgestrichen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.600 Euro geschätzt.



Die Polizei nahm Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und der Kriminaldauerdienst kam zur Sicherung der Spuren zum Einsatz.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell