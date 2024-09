POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute Vormittag (23.09.2024), gegen 09:45 Uhr, ereignete sich in der Anklamer Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der 84-jährige Fahrer eines Pkw BMW beim Rechtsabbiegen aus der Bugenhagenstraße in die Anklamer Straße einen von links kommenden Pkw KIA, der von einer 73-jährigen Fahrerin geführt wurde. Aufgrund des Vorfahrtfehlers kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der BMW anschließend mit einem aus Richtung Hans-Beimler-Straße kommenden PKW Volvo eines 53-jährigen Fahrers kollidierte.



Bei dem Unfall wurden der 84-jährige Unfallverursacher, seine 86-jährige Beifahrerin und der 53-jährige Volvo-Fahrer leicht verletzt. Die beiden Insassen des BMW wurden durch den Rettungsdienst in die Uniklinik Greifswald gebracht, der Fahrer des Volvo wurde vor Ort medizinisch versorgt.



An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der BMW und der Volvo waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 23.000 Euro. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



