POL-HRO: Betrunkene Fahrradfahrer sorgen für Polizeieinsätze

Samstagmittag haben zwei alkoholisierte Fahrradfahrer in Ludwigslust und Dobbertin für Einsätze der Polizei gesorgt. Wegen seiner auffälligen Fahrweise und einem Beinahe-Unfall sollte gegen 12:00 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer in Ludwigslust angehalten und kontrolliert werden. Nachdem der 50-Jährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte der Tatverdächtige nach kurzer Verfolgung mit Streifenwagen und zu Fuß an der Stadtkirche gestellt werden. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von 2,7 Promille ergab, wurde beim bulgarischen Fahrradfahrer eine Blutprobenentnahme veranlasst.



Gegen 13:50 Uhr kam es an der B192 bei Dobbertin zu einen leichten Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 50-jährige Fahrer eines E-Bikes ein Vorfahrtsschild an einer Einmündung missachtet haben und dabei gegen ein langsam fahrendes Auto gestoßen und umgefallen sein, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe beim deutschen Fahrradfahrer veranlasst, da eine Atemalkoholmessung einen Wert von 3,45 Promille ergab. Gegen beide Fahrradfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



