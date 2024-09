POL-NB: Schlägerei am Volksbad

Waren (Müritz) (ots) -



Sonnabend gegen 21:50 Uhr musste die Warener Polizei zum Volksbad ausrücken. Die erste Info lautete: Eine Gruppe von etwa acht Personen soll sich dort prügeln. Insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz. Im Bereich des einen Eingangs zum Volksbad trafen die Beamten auf eine Gruppe junger Leute. Drei von ihnen waren nach einem Aufeinandertreffen mit einer anderen Gruppe nun leichtverletzt. Zuvor soll eine 23-Jährige von jemandem aus der Gegengruppe bedroht worden sein.



Am anderen Zugang zum Volksbad trafen die Einsatzkräfte auf eine weitere Gruppe jüngerer Erwachsener. Einer von ihnen, ein 26-Jähriger, war im Gesicht verletzt, wofür wiederum ein 22-Jähriger aus der anderen Gruppe verantwortlich gewesen sein soll.



Die Hintergründe zu dieser Auseinandersetzung müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Sofern es Zeugen für diesen Vorfall gibt, können sich diese mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Waren wenden unter der Telefonnummer 03991/1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Alle Beteiligten sind Deutsche.



