POL-HRO: Gefährliche Motorradtricks - Polizei stellt Führerschein sicher

Die Polizei in Schwerin hat am Freitag einen 19-jährigen Motorradfahrer gestoppt, der durch gefährliche Fahrmanöver im Straßenverkehr auffiel. Beamte wurden auf den jungen Fahrer aufmerksam, als er in der Werderstraße gegen 20:40 Uhr Schlangenlinien fuhr. Anschließend führte er in der Graf-Schack-Allee und der Ludwigsluster Chaussee mehrere riskante Motorradtricks durch.



Die Beamten stoppten den aus Crivitz stammenden Motorradfahrer schließlich, um eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs zu verhindern.



Angesichts seiner rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den 19-jährigen Deutschen ein. Zur weiteren Gefahrenabwehr wurden sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein des Fahrers sichergestellt.



