POL-HRO: 7-jähriger Junge bei Fahrradunfall verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Gartenstadt ein Unfall, bei dem ein 7-jähriger Junge mit seinem Fahrrad verletzt wurde. Der Vorfall fand gegen 14:15 Uhr an der Kreuzung Langer Berg/Ecke Heidehorst statt. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Junge beim Abbiegen mit einem Pkw zusammen. Dabei kam er zu Fall und erlitt Verletzungen, die eine medizinische Versorgung im Krankenhaus erforderlich machten. Der junge Radfahrer wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut und anschließend in ein Klinikum gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



