POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Reutershagen - Geschäftsräume am Wiener Platz angegriffen

Am heutigen Montag gegen 08:20 Uhr wurde die Rostocker Polizei darüber informiert, dass es am Wiener Platz zu einem mutmaßlichen Angriff auf dortige Geschäftsräume gekommen sein soll.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich ein Tatverdächtiger am frühen Montagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr Zutritt zu den Räumen einer dort ansässigen Firma verschafft und eine unbekannte, stark riechende Flüssigkeit verteilt.



Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Neben Einsatzkräften der Polizei kam u.a. auch die Rostocker Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.



