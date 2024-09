POL-HRO: Leblose Person in der KTV - keine Hinweise auf Straftat

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Sonntag eine leblose Person in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt aufgefunden worden ist, hat die Rostocker Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.



Gegen 17 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass sie durch ihren Hund auf eine leblose Person in einem Gebüsch nahe des Kanonsbergs aufmerksam geworden sei. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort einen männlichen Leichnam fest.



Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Die Feststellung der Identität des Mannes sowie die Todesursache sind Gegenstand des eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens. Eine Obduktion wurde angeordnet.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell