POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Zinnowitz - Polizei bittet auf Spekulationen in sozialen Medien zu verzichten

Am Nachmittag des 21.09.2024 kam es in Zinnowitz zu einem Angriff durch mehrere Personen auf einen 19-Jährigen, der dadurch nicht unerheblich verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen mehrere tatverdächtige männliche Personen den geschädigten 19-Jährigen unter einem Vorwand an einen Treffpunkt in Zinnowitz gelockt haben. Bei seinem Eintreffen sollen dann insgesamt drei Tatverdächtige den Geschädigten über mehrere Stunden körperlich misshandelt haben. Zudem beschädigten und zerstörten die Täter mehrere persönliche Gegenstände des Opfers. Nachdem die Täter von dem Geschädigten abgelassen hatten, konnte sich dieser am frühen Abend des 21.09.2024 selbständig vom Tatort entfernen und Hilfe holen. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.



Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die rechtsmedizinische Untersuchung des Geschädigten hat bereits stattgefunden. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Die Täter filmten die Taten und verbreiteten Fotos des Geschädigten in sozialen Netzwerken. Vor diesem Hintergrund, insbesondere zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Geschädigten, appelliert die Polizei an die Bevölkerung die Bilder und Videos nicht zu verbreiten und sich an keinen Spekulationen zu beteiligen. Im Zweifelsfall machen Sie sich selbst strafbar.



Weitere Einzelheiten können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht bekannt gegeben werden.



