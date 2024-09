POL-NB: Brennender Pkw auf der BAB 11

Pasewalk (ots) -



Am 23.09.2024 gegen 02:30 Uhr kam es auf der BAB 11 zwischen den

Anschlussstellen Penkun und Schmölln zu einem polizeilichen Einsatz

bei dem ein Fahrzeug vollständig ausbrannte.

Der 57-jährige polnische Fahrzeugführer befuhr die BAB 11 in

Fahrtrichtung Berlin. Plötzlich fing der BMW auf Höhe der Ortslage

Penkun Feuer. Das Fahrzeug konnte rechtzeitig auf dem Standstreifen

zum Stehen gebracht werden. Der Fahrzeugführer konnte sich

unbeschadet aus dem Fahrzeug befreien und den Notruf absetzen.

Beamte des Bundespolizeireviers waren glücklicherweise in

unmittelbarer Nähe und konnten die Unglücksstelle sichern, bis die

alarmierten Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk eintrafen.

Die eingesetzte Feuerwehr aus Penkun war mit drei Einsatzfahrzeugen

und elf Kameraden vor Ort und konnte gemeinsam mit der Feuerwehr

Nadrensee, welche mit einem Fahrzeug und fünf Kameraden zum Einsatz

kam, das Feuer bekämpfen. Das Fahrzeug war bereits vollständig

ausgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

25.000EUR.

Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Die BAB 11 musste zum Zwecke der Löscharbeiten für 1,5 Stunden in

Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt werden.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell