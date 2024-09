POL-HRO: Unfall mit einer schwerverletzten Person

Rostock (ots) -



Am 22.09.2024 kam es gegen 19 Uhr aufgrund eines schweren

Verkehrsunfalls zu einem Polizeieinsatz auf der L 10 bei der Ortslage

Alte Molkerei. Der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer eines

Kraftrades der Marke Honda wurde hierbei schwer verletzt.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kam der Fahrzeugführer in einer

Rechtskurve zwischen den Ortslagen Alte Molkerei und Goldberg aus

ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in

der weiteren Folge mit der Schutzplanke. Er wurde zur Behandlung

seiner schweren Verletzungen ins Sana Hanse Klinikum nach Wismar

verbracht.



Die L10 war für die Dauer des Rettungseinsatzes voll gesperrt. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 EUR geschätzt.



Markus Brinkmann

AVPR Metelsdorf



